Ирина Бессмертная: «Миссис Мира-2023» из Украины оскандалилась, она держала за руки россиянку Анастасию Машкину

Главное: Скандал на конкурсе красоты: победительница «Миссис Мира-2023» из Херсона Ирина Бессмертная держалась за руки с россиянкой Анастасией Машкиной.

Детали: В Майами состоялся конкурс красоты среди замужних женщин. Престижный титул получила 36-летняя украинка Ирина Бессмертная.

Однако пользователи Сети из Украины возмутились тем, что во время ожидания объявления результатов Бессмертная держала за руки участницу из России Анастасию Машкину, которая в конце концов заняла второе место. Также Ирина фотографировалась рядом с другой россиянкой Анастасией Тизовой.

Ирина Бессмертная переехала из Украины в США четыре года назад, вышла замуж за американца, но продолжала развивать свой бизнес в Херсоне. С начала вторжения собирала средства для помощи Украине, а также выходила с украинским флагом на улицы Майами.