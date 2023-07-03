На Закарпатье, пытаясь нелегально пересечь границу, утонули трое мужчин

Главное: На Закарпатье в Тисе утонули трое мужчин. Они пытались нелегально пересечь границу.

Детали: На Закарпатье в реке Тиса погибли трое мужчин. Они утонули, пытаясь нелегально пересечь границу Украины.

Их трупы находили пограничники нашей страны, а также Венгрии и Румынии.

Об этом информирует Государственная пограничная служба.

Известно, что вечером 23 июня пограничники Мукачевского отряда получили от венгерских коллег информацию об обнаружении на берегу реки Тиса, со своей стороны, тела мужчины без признаков жизни.

Как сообщается, туда отправилась группа реагирования отделения инспекторов пограничной службы Бодалово: во время проверки участка границы с украинской стороны она обнаружила в воде, в пятнадцати метрах от берега, тело еще одного человека.

Кроме этого, как стало известно, 30 июня об обнаружении на берегу реки Тиса напротив участка ответственности отделения инспекторов пограничной службы Солотвино тела человека мужского пола проинформировали румынские коллеги. Правоохранители уже установили личность одного из утопленников, личности двух других и причины их гибели устанавливаются.

Резюмируется, что с начала войны пограничники нашли по оба берега Тисы тела 19 мужчин, которые тут утонули.

В тему: На Закарпатье утонул уже пятнадцатый уклонист, пытавшийся переплыть Тису.