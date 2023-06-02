Вильгельмина Ланкастер: в США паломники едут смотреть на останки монахини, чье тело не разложилось после смерти в 2019 году

Главное: Останки монахини Вильгельмины Ланкастер из американского городка Миссури не разложились с момента ее смерти в 2019 году. Тысячи паломников едут посмотреть нее.

Детали: Тысячи паломников едут смотреть останки монахини, чье тело не разложилось с момента ее смерти в 2019 году. Об этом пишет The Guardian

Туристы отправляются в американский городок Миссури, чтобы увидеть тело Вильгельмины Ланкастер, которая умерла четыре года назад, но чье тело не имеет признаков разложения.

Сообщается, что тело никогда не бальзамировали и похоронили в треснутом деревянном гробу, из-за чего труп подвергался воздействию влаги.

«Мы думаем, что она первая афроамериканка, которую нашли нетленной», — сообщила настоятельница монастыря.