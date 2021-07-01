В порту на Одесщине обнаружили полцентнера кокаина, ввезенного под видом бананов

Главное: Таможенники выявили крупную партию контрабандных наркотиков в порту Южный Одесской области. Они были спрятаны в контейнере из-под бананов.

Детали: На днях в морской порт Южный в Одесской области прибыл контейнер с бананами из одной из стран Латинской Америки. Как сообщается на официальной странице Государственной таможенной службы в Facebook, во время осмотра в технических полостях контейнера были обнаружены 46 брикетов с сыпучим веществом белого цвета общим весом брутто почти 57 кг.

Экспресс-анализ наркотических веществ MMC International B.V. дал положительный результат на кокаин. Стоимость на теневом рынке такой партии наркотика — около $10 млн.

В тему: 31 января 2014 года было закончено досудебное расследование в отношении участников преступной группировки, которые занимались незаконным оборотом наркотиков во Львовской области. Группа состояла из четырех человек, граждан иностранного государства, которые организовали международный канал поступления на территорию Украины и стран Европы особо опасных сильнодействующих наркотических средств.