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В соцсетях показали, чем кормят детей в период карантина. В МОН сказали, когда это закончится

Агата Кловская
09.09.20 20:21
89
В соцсетях показали, чем кормят детей в период карантина. В МОН сказали, когда это закончится

Главное: Родители украинских школьников возмущаются в соцсетях качеством еды в школах. Министерство образования просит потерпеть до окончания карантина.

Детали: В соцсетях появились фотографии еды из боксов, раздаваемой в школах детям в условиях карантина. В частности, киевлянка Марина Каниковская опубликовала на странице сообщества «Школьное питание: дети заслуживают лучшего» в Facebook еду, которую выдали ее дочери в школе № 64 Соломенского района Киева. «Как это назвать бургер или сэндвич?! Кто слизал масло и не доел яблоко», — возмущается мама второклассницы.

«Есть большое желание пригласить работников Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве. работников органов исполнительной власти и местного самоуправления, а еще работников Департамента образования и науки Киева и обязательно со своими детьми на завтрак, и угостить этими элитными сырами, свежеиспеченного булкой с маслом и фруктами», — добавила она, подчеркнув, что увиденное вызывает у нее «разочарование городом и страной в целом».

Скриншот сообщения Марины Каниковской в Facebook

Ужасная еда из ланч-боксов, которые выдают школьникам на период карантина

В комментариях пользователи принялись публиковать фотографии ланч-боксов своих детей. На них можно видеть черствые булки, сухой сыр, гнилые фрукты и даже червей.

Ужасная еда из ланч-боксов, которые выдают школьникам на период карантина

Ужасная еда из ланч-боксов, которые выдают школьникам на период карантина

Ужасная еда из ланч-боксов, которые выдают школьникам на период карантина

Ужасная еда из ланч-боксов, которые выдают школьникам на период карантина

Ужасная еда из ланч-боксов, которые выдают школьникам на период карантина

В свою очередь, заместитель и. о. министра образования и науки Любомира Мандзий объяснила происходящее условиями карантина. «Понимаю, что тех „завтраков“ для учеников начальной школы, которые порционно фасуются в разовую упаковку, недостаточно для полноценного завтрака. Но в условиях пандемии организация школьного питания требует других подходов. Именно поэтому это вынужденные действия на время, пока в стране действуют карантинные ограничения», — написала она на своей странице в Facebook, добавив, что после отмены карантина школы вернутся к привычной модели мультипрофильного питания.

Скриншот сообщения и.о. министра образования Украины Любомиры Мандзий в Facebook

Отметим, что согласно рекомендациям Министерства здравоохранения относительно организации учебного процесса на период карантина, в школах запрещено устраивать мультипрофильное питание по типу «шведского стола» и путем самообслуживания. Предусматривается, что учебные заведения должны обеспечить детей ланч-боксами с предварительно фасованной пищевой продукцией.

В тему: 1 сентября 2020 года в учреждения образования в Украине пошли около 4,2 млн учеников.

При этом в ряде городов Украины учебный год 1 сентября не начался. В частности, из-за коронавирусной болезни COVID-19 на две недели продлены летние каникулы в Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.

За первую учебную неделю в Киеве и Киевской области из-за коронавирусной болезни полностью или частично были переведены на дистанционное обучение 14 учреждений среднего образования.

О том, как украинские школы учатся работать в условиях карантина, читайте здесь.

Тэги: Киев, Министерство здравоохранения Украины, еда, медицина, родители, карантин, школа, Министерство образования и науки, дети, питание, образование, соцсети, новости Украины, коронавирус, Любомира Мандзий

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