Пьяный водитель на люксовом авто снес цветочные клумбы в самом центре Киева

Главное: В центре Киева, на Аллее Героев Небесной Сотни, пьяный водитель протаранил череду клумб. Полиция выписала на него пять административных протоколов.

Детали: В Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни водитель элитного автомобиля снес несколько клумб и уехал с места происшествия. Как сообщает начальник Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook, виновник был обнаружен и привлечен к ответственности уже через 30 минут после происшествия. У него были явные признаки алкогольного опьянения.

«Агрессия, хамство, нецензурные высказывания в адрес патрульных и невыполнение законных требований полицейских никак не помогали водителю решить ситуацию, как он ни старался», — пишет Билошицкий, добавляя, что в итоге на него были составлены протоколы по пяти статьям Кодекса об административных правонарушениях.

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