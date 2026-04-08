Трамп сделал ну очень кровожадное заявление по поводу Ирана

Президент США Дональд Трамп сделал жесткое заявление. Оно касается Ирана.
В социальной сети Truth Social политик написал: «Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не удастся вернуть. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет».
Американский лидер отметил, что не исключает чего-то революционного и замечательного.
Также добавляется: «Кто знает? Мы узнаем об этом сегодня вечером, в один из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира».
Ранее Иран посмеялся над Трампом за недавние угрозы.