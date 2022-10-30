Хозяева полуразрушенной украинской энергетики своего не упустят и не надо их жалеть

Немного о монополистах, которые в войну не только своего не теряют — но и «зарабатывают» на ней. Энергетики... Везде призывают — берегите электричество. Графики, которыми монополист вытирает... Потери, будто.... И ни за что этот монополист не отвечает — это как форс-мажор!

А вот только ничего он не теряет. К бандюковским условиям пользования еще и прибавляется рост тарифов в несколько раз.

Это вы здесь в войну вкладывайтесь — а жирок монополист должен получать большой. Не нравится — тебя отключат. Еще и содерут кожу — все государственного монополиста поддерживают. И граждане тоже...

Так что слезы об энергетиках — это легенда, имею в виду не работяг, а «хозяев», и государство им нипочем — оно ​​давно подарило им стратегические рычаги.

Первоисточник