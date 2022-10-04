Банкопад в Украине реален?

Думаю, наши люди еще не забыли громкий и безжалостный банкопад (2014 г. — 2016 г.) а-ля Гонтарева. Тогда в Украине пустили под нож свыше 80 коммерческих банков, а точнее со 180 (в январе 2014 года) сократили до 93 кредитных учреждений (в начале 2017 года).

Но уже в этом 2022 году не только у нас в Украине кризис банковской системы стал быстро набирать обороты (с начала войны 4 украинских банка обанкротились). Например, в настоящее время оказался на грани дефолта крупнейший швейцарский банк Credit Suisse — его корпоративные облигации обвалились до рекордно низкого уровня, а дефолтные свопы теперь на максимуме за 12 лет. Плюс вчера, 3 октября, в ходе торгов котировки ценных бумаг банка теряли порядка 12%, тогда как с начала года падение составило более 60%.

Невероятно, но также кредитные дефолтные свопы всем известного Deutsche Bank оказались на чрезвычайно высоком уровне, а чем они выше, тем выше вероятность дефолта. Это очень тревожная информация, т.к. по оценкам западных аналитиков нерегулируемый портфель деривативов на общую сумму в 30 трлн долл США(!) в Дойчебанке может взорвать всю глобальную финансовую систему.

Любопытно, наш Нацбанк готовится к новому банкопаду?

Не знаю как руководство НБУ, а вот законодатели поторопились перестраховаться: 23 сентября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 8069 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины об особенностях вывода с рынка системно важного банка в условиях военного положения». У нас таких банков — 14. Они слишком большие, чтобы НБУ позволил им обанкротиться.

Тем более, как отмечается в пояснительной записке к этому законопроекту, в условиях войны объявление неплатежеспособным системно важного, т.е. крупного коммерческого банка, является обременительным для государства, вынужденного за свой счет выплачивать 100% вкладов физлиц, а также может вызвать цепную реакцию на рынке и угрозы для банковской системы Украины.

Поэтому НБУ придется вмешиваться в эту ситуацию и осуществлять необходимые денежные вливания, иначе минимум несколько таких крупных банков могут всплыть брюхом кверху.

Это очень серьезная проблема, но только бы на фоне банковского кризиса в ЕС наши финансовые власти не залезли в карманы вкладчиков, особенно украинского бизнеса. И чтобы не повторился наглый распил денег, как это было у нас в ходе предыдущего банкопада.

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