Советы, как не подорваться на мине во время войны в Украине

Друзья, прошу вас серьезней относится к своей безопасности, и не ходить/не прогуливаться на велосипедах/не ездить на автомобилях в местах, где потенциально могут находится мины или разного рода «растяжки».

Увы, поступает очень много подтвержденной информации о том, что люди подрываются не только у лесополосах и вдоль дорог с российской/белоруской/приднестровской границами, но и на всем Черноморском побережье, и даже на отдельных участках границы с Молдовой.

Также были зафиксированы нередкие случаи подрыва на растяжках/минах вдоль основных водных артерий (реки), расположение которых имело/имеет/может иметь стратегическое значение для линии фронта, и где теоретически возможное их форсирование (Днестр/Десна/Днепр/Тетерев/Северский Донец итд).

Также нередкие случаи когда люди подрываются просто остановившись на обочине Варшавской трассы, трасс Киев-Чоп/Киев-Чернигов/Киев-Сумы и автомобильных дорогах меньшего значения.

Пожалуйста, если вы ездите (планируете ехать) по каким-либо дорогам где в радиусе 50 км проходили/могли проходить боевые действия или быть заброшенный диверсанты, то останавливайтесь только в специально отведённых местах, лучше всего — на работающей заправке.

На обочину старайтесь не съезжать.

Также проинструктируйте пожалуйста своих детей на предмет того, где им можно играться, а где нельзя (особенно если там где вы живете шли, или ожидались боевые действия), указав им, что леса/лесопосадки, заброшенные здания/склады, речки/озёра итд — потенциально опасные места.

А также, как прискорбно бы это не звучало, но на ближайшие месяцы нам с вами стоить забыть о пляжном сезоне не только на всем Черноморском побережье (где люди уже пренебрегают мерами безопасности, и подрываются на минах), но и во всех местах которые я перечислял выше.

Шашлыки, рыбалку а также пляжный отдых планируйте только там, где это разрешит ДСНС (МЧС).

И ещё: если у вас есть опасения/предчувствие, что в ваше отсутсвие в ваш двор/дом/квартиру могли входить, вызовете сначала МЧС, и только потом входите сами.

Помните, что по статистике, более 50% мирных жителей погибает на войне от того, что пренебрегает элементарными правилами безопасности!

PS: Делитесь постом, берегите себя и близких!

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