Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка

События последних дней в Украине завершили формирование нового миропорядка. С 24 февраля все мы живём в мире, разделённым на «большие пространства» (в терминологии Карла Шмитта), между некоторыми из которых идёт ожесточённая холодная война и УЖЕ УСТАНОВИЛИСЬ железные занавесы.

Эти большие пространства/зоны влияния — американское, российское и китайское.

Буквально пару дней назад между американской и российской сферой влияняия окончательно и бесповоротно опустился железный занавес.

Взаимодействие между ними будет сведено к абсолютному минимуму. Технологическая кооперация (за редким исключением) сведётся к промышленному шпионажу. Финансовое взаимодействие — к расчётам за немногие товары, не попавшие под санкции (энергоносители и т. п.). Перемещение граждан — к обмену агентами и диссидентами, а также — редким и максимально ограниченным выездам дипломатических сотрудников для переговоров.

Аналогичный железный занавес, со временем, возникнет и между американской и китайской сферами влияния. Случится это сразу после начала операции КНР по возврату Тайваня, которая теперь практически неизбежна.

При этом, экономическое взаимодействие между российским и китайским большими пространствами будет наращиваться ускоренными темпами.

Мир, который уже возник — это деглобализированный мир. «Единого человечества» больше нет не только в реальности, но даже в виртуальном мире, где сферы влияния разделяют «фаерволы» и прочие блокировки.

Одним из результатов формирования нового миропорядка станет существенное падение уровня жизни во всех более-менее развитых странах.

Отдельно подчеркну, что это касается не только РФ и КНР с их сателлитами, но также США и иже с ними. Уровень потребления, ещё недавно возведённого в культ, как говорят экономисты, упадёт примерно до показателей 70-х годов XX века.

Трансграничная мобильность людей за пределы их родной сферы влияния существенно снизится, а случаи перемещения во враждебную сферу влияния сойдут практически на нет.

Ну, и напоследок: всё вышеописанное — УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ, вне зависимости от исхода боевых действий в Украине.

Прежний (однополярный) миропорядок уже не вернётся.