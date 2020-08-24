Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего

День независимости. Официальный праздник, к которому каждый имеет какое-то своё отношение, оттенок или оценку.

Кто-то просто исходит из календаря, привязывая праздник к распаду Советского Союза, кто-то связывает его с продолжающейся с 2014-го года войной, кто-то вообще не считает сегодняшнюю Украину независимой, а кто-то с пафосом рядится в национальные одежды, зная, что использовал лозунги независимости для удержания власти, личного обогащения, мародёрства и наживы.

Если отбросить излишние церемонии, то думающие люди понимают, что мы одна из немногих стран мира, являющейся абсолютно зависимой сразу от всего и вместе взятого — от чьего-то финансирования, бюджетирования, внешнеполитической программы, военной доктрины, кем-то утверждённого задания, пункта в резолюции или повестке, мнения или даже настроения.

Мы зависим от кого попало внутри страны и за её пределами, с каждым днём пребывая в гражданском конфликте и уменьшая себя в возможностях выбирать, зарабатывать, учиться, лечиться, высказывать своё мнение, безопасно ходить по улицам и рассчитывать на защиту своего независимого государства.

Поэтому, независимость — это целая философия, путь к которой лежит через десятки непопулярных, жёстких и волевых решений, конечная цель которых — ни от кого не зависеть и принимать свободные и самостоятельные решения. Это возможность избавиться от всего управляемого мусора, наносного патриотизма и активизма.

Независимость должна стать осознанной государственной и национальной идеей, добиться которой ещё предстоит, рано или поздно. С праздником, дорогие друзья.

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