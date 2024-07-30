Столкновение гигантской акулы с судном в Ирландии попало на видео

У берегов Ирландии семиметровая акула столкнулась с судном. Этот инцидент сняли на видео.

Эксперты говорят, что такой случай впервые в истории удалось запечатлеть на камеру.

Специалисты желали изучить поведение акул: одну из них оснастили видеокамерой, которая функционирует в течение нескольких часов, а потом автоматически отцепляется и всплывает на поверхность.

Выяснилось, что шести часов гигантская рыба кормилась на прибрежном мелководье, после чего совершила стремительный маневр, пытаясь уклониться от приближающегося судна, однако киль корабля все же задел акулу, ударив ее ниже спинного плавника.

После этого акула молниеносно уплыла от берега и ушла в глубину.

Резюмируется, что на оставшихся 7,5 часах видеозаписи акула держится подальше от поверхности, периодически ложась на дно для отдыха. Ученые не знают, вернулась ли она на мелководье.

Ранее в Калифорнии впервые сняли на видео новорожденную большую белую акулу.