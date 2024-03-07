Богдан Подсоха: откуда у полицейского из Ровно 230 000 долларов наличными?

Жена, одетая в самые дорогие бренды мира, 230 000 долларов наличными, сын учится в Лондоне... Можно подумать, что это красивая жизнь какого-нибудь бизнесмена. Но нет. Все эти блага может себе позволить обычный полицейский из Ровно Богдан Подсоха.

Богдан Подсоха родом из Харькова. До 2017 работал в местном Департаменте защиты экономики Национальной полиции. Впоследствии переехал в Сумы. И вот сейчас он начальник Управления стратегических расследований в Ровенской области.

За последние 9 лет эволюция состояния полицейского просто поражает. Если в декларации за 2015 год Богдан Подсоха задекларировал 5500 долларов наличных денег и 530 000 гривен наличных средств жены. А в финансовой отчетности за 2022 год Подсоха показал аж 130 000 долларов своей наличности и 100 000 долларов жены. Такому обогащению может позавидовать любой бизнесмен, что уж говорить о государственном служащем.

Еще когда Подсоха переезжал работать в Сумы в 2018 году, местные журналисты задавались вопросом, как у простого полицейского может быть столь богата декларация. Тогда он рассказывал, что основным кормильцем в их семье является жена, у которой есть бизнес: «Мне скрывать нечего. Все мое состояние и состояние моей семьи задекларировано в моей декларации. Эти деньги – 3,5 млн.грн. – были получены моей супругой в прошлом году от продажи недостроенного дома и земельных участков. Этими деньгами она поделилась со мной согласно договору о разделе имущества. Моя жена является не бедным человеком, она владеет медиа-бизнесом в Харьковской и не только в Харьковской областях. Она зарабатывает около миллиона гривен ежегодно. И это тоже отражено в моей декларации».

Согласно данным реестров и информации из соцсетей, Анна Подсоха (или Золочевская, как она указывает себя на Facebook) является владелицей издания о детской моде, имеет интернет-магазин по продаже детской одежды, а также возглавляет общественную организацию «Слобожанское созвездие» . Вряд ли выпуск глянца в Харьковской области можно считать мегауспешным бизнесом, который приносит миллионы. Как, собственно, и продажу одежды неизвестных брендов.

Однако Dior, Balenciaga, Manolo Blanik – это то, что предпочитает Анна Подсоха в своем гардеробе. Выглядит женщина довольно эффектно и не скрывает от подписчиков ни своего тела, ни желания откровенничать. Некоторые фотографии скорее подходят для сервиса Onlyfans, чем для открытой страницы жены полицейского.

Следует заметить, что 10 лет назад женщина выглядела совсем другим. В видео с детского фестиваля «Слобожанское созвездие» узнать нынешнюю Анну Подсоху крайне тяжело. Очевидно, что с ростом состояния семьи, внешность женщины полицейского начала меняться в геометрической прогрессии.

В интервью для сумского издания в 2018 году Богдан Подсоха рассказывал, что жена якобы заработала 3,5 млн. гривен от продажи недостроенного дома. На самом деле это ложь. Ведь садовый дом на 200 квадратов не исчез из декларации Подсохи даже в 2022 году, а значит, его никто не продавал. То же касается земельных участков: все они остаются в собственности семьи и сейчас.

Сейчас жена Богдана Подсохи сменила свою фамилию в социальных сетях на Золочевске, при этом в декларациях он продолжает ее указывать как Анну Подсоху. Ответ может крыться в том, что в 2016 году супруги должны были расстаться. В судебном реестре есть несколько документов, свидетельствующих о том, что Подсоха подавал на развод и раздел имущества. Однако из дальнейших судебных документов так и не понятно, развелась ли пара на самом деле и почему женщина сейчас ведет свои соцсети под другой фамилией, да еще и со столь откровенными фотографиями. Возможно, сообразительный Богдан Подсоха решил остаться женатым, чтобы легко можно было переписывать имущество на формальную жену.

В любом случае, 2023 год для Анны Подсохи оказался очень удачным, ведь женщина стала счастливой владелицей квартиры в Ровно. Именно в этом городе сейчас работает полицейский Богдан Подсоха. Квартира расположена в жилом комплексе «На счастливом» и имеет 88 квадратов площади.

Из объявлений о продаже недвижимости в этом ЖК можно узнать, что вдвое меньшая квартира стоит здесь около 2,5 млн. гривен. Так что очевидно, что свои апартаменты жена ровенского полицейского выложила гораздо больше.

Хотя сейчас Богдан Подсоха работает в Ровно, он сохраняет хорошие отношения с бывшими коллегами из Сум. Например, в 2020 году он продал автомобиль Мерседес Андрею Коморному, работавшему с ним в Департаменте стратегических расследований Сумской области.

А в 2022 году, автомобиль Infiniti, записанный на Анну Подсоху, был продан Ирине Коморной, которая, судя по декларации сумского полицейского, может быть его матерью, ведь у них есть квартира в общей собственности.

Интересно, что в ноябре 2021 года Богдан Подсоха присутствовал на представлении нового начальника полиции Сум Сергея Чижа. До этого Чиж работал в Харькове – родном городе Подсохи. СМИ писали, что на этом мероприятии также был замечен Алексей Клиценко по прозвищу «Гимнаст». Он якобы правой рукой злодея в законе Сергея Лысенко, известного в криминальном мире как «Лера Сумский». Журналисты писали, что Богдан Подсоха был одним из тех, кто обеспечил безопасность «Гимнаста» во время его визита в Сумы.

Так, может, связи с криминальным миром полицейского и являются ответом на вопрос, почему его состояние растет как на дрожжах? И мегауспешный медиа-бизнес жены просто красивая сказочка для отвода глаз?

У Анны и Богдана Подсоха есть общий сын Артур. В настоящее время он учится в Лондоне и изучает политику и социологию. В одном из подкастов юноша рассказывает, как всю жизнь мечтал учиться именно в этом городе. Также он добавляет, что снимает отдельную квартиру, а не живет в общежитии, как обычно делают студенты. Из социальных сетей Артура Подсохи видно, что он ведет активный образ жизни, в том числе, посещает митинги в поддержку Украины. Судя по всему, у 21-летнего сына украинского полицейского нет работы в Лондоне, а значит, квартиру, очевидно, для него арендуют родители.

Богдан Подсоха сейчас работает в должности начальника Департамента стратегических расследований в Ровенской области. Этот департамент занимается в том числе и делами, связанными с янтарной мафией. По определенным данным, Подсоха активно вовлечен в работу по янтарям, правда не в плане борьбы с ними, а скорее с финансовой точки зрения. Проще говоря, за закрытие глаз на полукриминальные темы Подсоха получает от нелегального бизнеса свой процент. Отсюда и тонны наличных денег, и вероятно возможность купить квартиру, которая была оформлена в июле 2023 года на жену Анну Подсоху.

Кейс Богдана Подсохи, рассказывающий об успехах бизнеса жены, это уже почти анекдотичная история. В этом он не уступает бывшему начальнику одесского военкомата Евгению Борисову, уверявшему, что виллу в Испании приобрела его успешная жена-бизнесвумен. Все эти примеры, к сожалению, доказывают, что коррупция в Украине преуспевает даже во время войны. И для того, чтобы правоохранители перестали рассказывать о том, что богатеют исключительно за счет успехов родных, нужно еще очень много времени.

По материалам украинских СМИ