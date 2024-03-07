Николай Греченюк почему-то постоянно побеждает на всех гостендерах и по-королевски балует дочь Беатрису

В Украине тоже есть своя принцесса Беатрис, правда, ее папа всего-навсего бывший сельский депутат от Партии регионов на Закарпатье. Но у нее есть и замки, и дорогие украшения, и, конечно, возможность посещать самые дорогие курорты мира. Это Беатриса Николаевна Греченюк, чей папа Николай Греченюк, — простой владелец ФЛП из села Подвиноградов выигрывает почти все государственные тендеры на ремонты и расчистку дорог в Виноградовском районе Закарпатской области.

Николай Греченюк в 2010 году стал депутатом Подвиноградовского сельского совета, после административно-территориальной реформы входит в Виноградовскую городскую территориальную общину. Население села — около 4000 человек. К моменту выборов Греченюк отмечал, что является частным предпринимателем. В 2009 году он зарегистрировал ФЛП Греченюк Николай Васильевич с основными видами деятельности — грузовой автомобильный транспорт и специализированные строительные работы.

ФЛП Греченюка настолько успешен, что с 2016-го по январь этого года выиграл почти 370 бюджетных тендеров. Большинство из них происходило без конкуренции и на договорной основе.

К примеру, в январе 2024 года ФЛП Греченюка выиграл тендер на услуги по уборке снега на территории Виноградовской ОТГ на 400 000 гривен. Он был единственным участником. Срок предоставления услуг с января по декабрь этого года. Но ведь наверняка, что снег убирать Греченюку нужно будет максимум 3-4 месяца в год.

Подобный тендер, но уже на 600 000 гривен, ФЛП Греченюка выигрывал и в 2023 году. Тогда он тоже был единственным участником.

Но наиболее дорогостоящий тендер Греченюку удалось выиграть осенью 2018 года. Он касался капитального ремонта чуть менее 2 км дороги в поселке городского типа Вилок, расположенном вплотную к границе с Венгрией. Его стоимость достигала 746 тысяч гривен.

Село Подвиноградов, в котором живет Николай Греченюк, достаточно широко известно в узких кругах. Оно расположено в 11 километрах от венгерской границы и в 12-ти от румынской. В 2018 году журналисты «Украинской правды» сняли сюжет о том, как здесь живет богатейшее ромское поселение Закарпатья. «Кованые ворота с позолотой, башни, арочные окна, мраморные колонны и лестницы — эту пафосную часть Пидвиноградова часто сравнивают с киевской Конча-Заспой или подмосковной Рублевкой», — говорится в репортаже.

В 2015 году, когда Греченюк был депутатом сельского совета от Партии регионов, его родные и приближенные получили в Подвиноградове по меньшей мере четыре земельных участка. Таким образом, они реализовали свое право на бесплатное получение земли, гарантированное каждому украинцу Конституцией. Так, по решению сельского совета, участки получили Греченюк Беатриса Николаевна (дочь), Греченюк Михаил Васильевич (брат), Крайнер Михаил Михайлович (по данным СМИ, водитель Греченюка), Крайнер Марианна Александровна (жена водителя Греченюка). Суды по выделению этих земельных участков продолжались вплоть до 2021 года. Но свое право на землю указанные лица таки отстояли.

Сам Николай Греченюк имеет в Подвиноградове четыре земельных участка и дом. Его дочь Беатриса в общей сложности три участка и собственное имение.

Кроме ФЛП, Николай Греченюк также является основателем ООО «Лигаспецстрой», которому тоже везет с тендерами. Так, по данным «Проззоро» эта фирма была участником не менее 124 конкурсов и выиграла подрядов на сумму около 370 млн гривен.

Честно говоря, суммы не слишком облачны, если сравнить с другими «тендерными воротилами». Но это не мешает дочери Николая Греченюка Беатриси (или Беатрикс, как она указывается в реестрах) жить свою лучшую жизнь здесь и сейчас.

Сумки Hermes, автомобиль Porshe, отдых в Париже, Дубае, на Сардинии и горнолыжных курортах, украшения самых дорогих брендов мира. Всё это Беатриса показывает в своем Instagram, не отставая от подружек, среди которых сестра опального расхитителя армии Романа Гринкевича — Ольга и бывшая супруга народного депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко Алла Барановская.

Мужем Беатрисы является не менее известная личность. Андрей Петьовка — сын народного депутата Василия Петьовки, являющегося двоюродным братом другого нардепа Ивана Балоги.

Петьовки хотя и имеют давнюю ненависть к Балоге, однако это не мешает обеим семьям управлять родным краем с особым размахом. Так, в 2008 году Мукачевский городской совет передал в аренду компании жены Петьовки самый известный замок Закарпатья «Паланок». Вероятно, что Беатриса Греченюк вполне может иметь в нем и свои покои как «настоящая принцесса».

В своем Instagram дочь Греченюка также указывает, что является дизайнером интерьеров. В частности, она показывала подписчикам свой дом, дизайн в котором якобы сделала сама. Еще одним бизнесом Беатрис является ресторан Darlin’ restobar в Мукачево. В меню роскошные блюда, как Филе миньон из фуа-гра и дорогие вина.

У мужчины Беатрисы — Андрея Петевки есть автобизнес, а также он неудачно баллотировался в Мукачево от партии «Родное Закарпатье». В июне 2022 года, в разгар войны России против Украины, нардеп Василий Петевка попросил руководство Закарпатской областной военной администрации для сына пропуска на выезд за границу сроком на 3 месяца. Конечно, возможность выезда была подкреплена тем, что Андрей Петьовка якобы волонтер от Благотворительного фонда «Наша паляница».

В списке тех, для кого Василий Петевка просил разрешение, можно увидеть и его свата — Николая Греченюка. По поводу заказа этих пропусков на выезд за границу Национальное агентство по предотвращению коррупции составило на Петевку админпротокол. Но после заверений, что и сын, и сват вернулись в Украину с волонтерской помощью, НАПК больше не имела к нему претензий.

В июле 2022 года, когда действовали вышеперечисленные пропуски, Беатриса Греченюк родила дочь, поэтому можно предположить, что в это время отец и муж просили разрешение на выезд за границу не для волонтерства, а для приобретения подарков на семейный праздник.

Но в самое роскошное путешествие, судя по Instagram, Беатриса Греченюк отправилась в сентябре 2023 года. Женщина с дочерью, а может быть, и мужем, отдыхали в Италии. И не просто где-нибудь в отеле, а в настоящем дворце.



Выходцы из Закарпатья давно умели поражать своей тягой к роскоши, позолоте и тому подобному. Но то, что можно увидеть на страницах социальных сетей у дочери бывшего сельского депутата и жены сына нардепа, запросто удивит самых известных светских львиц мира. Здесь следовало бы задуматься, не покупается ли все это добро за счет контрабанды, тоннами завозимой через Закарпатскую область. Ведь именно Закарпатье является лидером среди областей Украины по поставкам незадекларированных товаров.

По материалам украинских СМИ