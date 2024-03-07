Виктория Кущ (Кохана) помогает российскому олигарху Гуцериеву сохранить украинские активы

Недавно случился арест активов российского олигарха Михаила Гуцериева. Но его удалось упразднить благодаря его украинской любовнице и, по совместительству, творческому партнеру, которую зовут Виктория Кущ (Кохана).

Михаил Гуцериев — один из самых богатых российских бизнесменов. Его интересы распространяются от добычи газа и нефти до медийной сферы и шоу-бизнеса. Именно последний помог ему снять арест со своих активов в Украине.

Гуцериев владеет сетью складских помещений под Киевом, входящих в группу МЛП («Международное логистическое партнерство» — рус.). Его площади достигают 80 тыс. квадратных метров. Склады зарегистрированы на такие фирмы, как «МЛП-Чайка», «МЛП-Борисполь», «МЛП-Украина» и «Титан-2006». В украинских реестрах отмечается, что Гуцериев был бенефициаром этих компаний, по крайней мере, до 2016-2019 годов.

Именно с этого периода компании российского олигарха под Киевом начали переписывать гражданку Украины Викторию Кущ. Впрочем, украинка она только по паспорту, а на самом деле с 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и вторглась на Донбасс, является придворным скоморохом российского шоу-бизнеса.

На странице Виктории Кохана в Википедии говорится, что она автор песен и композитор, выступающая под псевдонимами Виктория Кохана и Тория Таль. Ее песни исполняют ТОПы российской эстрады, всем сердцем и душой поддерживающие войну России против Украины. Здесь и Филипп Киркоров, который недавно, чтобы реабилитироваться после «голой вечеринки», приехал на территорию так называемой «ДНР», и его собутыльник Николай Басков, и предательницы Наташа Королева и Таисия Повалий.

Карьера Виктории Кохана начиналась в Украине, и, пожалуй, наиболее известна ее песня «Юра прощай, Юра прости», которую исполняла группа «Неангелы». Но после Революции Достоинства она переехала в Россию и начала активно сотрудничать с российскими исполнителями.

Российская пресса пишет, что карьерному взлету помог именно Михаил Гуцериев. Они вместе даже создали общий творческий тандем: олигарх, по совместительству оказавшийся еще и поэтом, пишет слова, а Кохана — музыку. Эти песни исполняются на сцене Кремля, они звучат на всяческих «Песнях года» и получают самые высокие награды российской эстрады. Гуцериев также создал собственную музыкальную премию, которую назвал в честь любимой — «Виктория».

Но вернемся к украинским активам российского олигарха. В августе 2022 года решением Печерского суда на активы компаний «МЛП-Чайка», «МЛП-Борисполь», «МЛП-Украина» и «Титан-2006» был наложен арест. В качестве основания следственный прокурор апеллировал к тому, что предприятия относятся к сфере влияния гражданина России, а следовательно, таким образом могут косвенно финансировать войну против Украины.

Впрочем, уже в декабре 2022 года тот же Печерский суд снял арест с активов Гуцериева в Украине. Аргументация адвокатов была такой, что предприятия действительно принадлежат гражданке Украины, «которая также не имеет никакого отношения к Российской Федерации и ее финансированию, что подтверждено приобщенными к ходатайству документами, в частности, многочисленными благодарностями от ВСУ, ТРО и полиции за помощь в противодействии агрессии Российской Федерации».

Формально адвокаты российского бизнесмена правы — предприятия записаны на гражданку Украины Викторию Кущ и кипрские оффшоры и, по документам, не имеют никакого отношения к Гуцериеву. Но ведь и документов о том, что он продал или передал украинский бизнес, тоже нет. Поэтому переписывание фирм на творческого партнера и любовницу — это просто финт для сохранения активов.

В аргументации адвокатов настораживает фраза о том, что у Виктории Кущ многочисленные благодарности от ВСУ и ТРО. Вот здесь было бы интересно посмотреть, за чьими подписями выдавались благодарности певице, которая с 2014 года веселит кремлевскую верхушку?

Одну такую подпись найти все же удалось. В марте 2019 года бывший Президент Украины Петр Порошенко наградил Викторию Кущ знаком отличия «Заслуженный деятель искусств Украины». В Указе говорится, что Кущ является режиссером культурно-художественных массовых мероприятий государственного предприятия «Национальный дворец искусств «Украина».

Сложно сказать, что она могла режиссировать в Украине, ведь через социальные сети легко узнать, что в 2018 году она вместе с Гуцериевым помогала исполнять мечту исполнителю российской группы «Иванушки International» и писала песни для исполнительницы шансона Ирины Круг.

В 2019 году Виктория Кущ-Кохана вместе с Гуцериевым создавали новогодний мюзикл, транслируемый на пропагандистском канале НТВ.

Несмотря на то, что Виктория Кохана уже 10 лет живет в России, юридические связи с Украиной разрывать она точно не собирается. И это касается не только фирм, которые переписал на нее российский олигарх. В ноябре 2022 года была подана заявка на торговую марку «Виктория Кохана» (именно на русском языке — ред.). В списке кодов для использования марки множество видов деятельности: от рекламы и массовых мероприятий, до определения общественного мнения и даже финансовых услуг. Заявителем в представлении выступала Васьковская Анна Васильевна.

Этот же человек владеет квартирой, которую указывает в качестве украинской прописки Виктория Кохана. Так что предположим, что она может быть матерью певицы.

С января 2023 года Анна Васьковская также является основателем ООО «Луна Эстейтс» вместе с оффшорной компанией, которую связывают с Гуцериевым. До этого руководила компанией Виктория Кущ. Из данных украинских реестров по этой фирме удалось узнать, что женщины прописаны по одному адресу.

Переписка активов на жен, любовниц и родителей — распространенная практика. Украинские чиновники и бизнесмены тоже не гнушаются ею. Но фокус с использованием любовницы для сохранения бизнеса в, казалось бы, враждебной стране, которой наверняка для Гуцериева должна считаться Украина — это нечто новое.

Поскольку апелляция на решение суда по снятию ареста со складских помещений российского бизнесмена под Киевом так и не была подана, можно предположить, что эту историю будут пытаться замолчать. И пока ВСУ выгрызает каждый сантиметр земли у оккупанта, украинские суды становятся на сторону российского бизнеса, управляемого лицом, пишущим песни для Филиппа Киркорова.

По информации украинских СМИ