В США заявили о гигантских нарушениях в надзоре за помощью Украине

Во время аудита эксперты USAID обнаружили нарушения в надзоре за 26 миллиардами долларов помощи для Украины. Об этом сказал заместитель генерального инспектора структуры Адам Каплан.

Чиновник проинформировал: «В Украине подрядчики, которых USAID нанял для надзора за прямой бюджетной поддержкой в размере 26 миллиардов долларов, не предоставляли требовавшиеся отчеты вовремя или вообще».

Добавляется, что в будущем США следует обеспечить своевременное получение информации от наблюдателей.

