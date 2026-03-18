Стубб сделал скандальное заявление по поводу украинских территорий

Президент Финляндии Александр Стубб сделал скандальное заявление. Политик высказался по поводу украинских территорий.

Он сказал: «Европа никогда не признает, что возможные территориальные уступки Украины юридически или в принципе, де-юре, являются частью России. На практике, де-факто, все может быть иначе».

Глава государства также уверяет, что «ЕС нуждается в большей гибкости как внешне, так и внутренне, чтобы уследить за изменениями в мировом порядке».

Ранее Стубб заявил, что разочарован Трампом.