В ЕС раскритиковали США из-за войны с Ираном

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас раскритиковала США из-за войны с Ираном. Сетует на отсутствие коммуникации.

Она говорит: «Мы – союзники США, но мы не совсем понимаем их действия в последнее время. Как я уже сказала, с нами не консультировались, и мы не совсем понимаем, каковы цели этой войны».

Кроме этого добавляется, что ЕС готов инвестировать в трансатлантическое партнерство, которое находится под сильным давлением, но ответа от США пока нет.

Резюмируется: «Как вы знаете, для танго нужны двое. В любых отношениях есть две стороны».

Ранее Польша наотрез отказалась отправлять свои войска в Иран.