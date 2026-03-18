В ЕС раскритиковали США из-за войны с Ираном

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас раскритиковала США из-за войны с Ираном. Сетует на отсутствие коммуникации.
Она говорит: «Мы – союзники США, но мы не совсем понимаем их действия в последнее время. Как я уже сказала, с нами не консультировались, и мы не совсем понимаем, каковы цели этой войны».
Кроме этого добавляется, что ЕС готов инвестировать в трансатлантическое партнерство, которое находится под сильным давлением, но ответа от США пока нет.
Резюмируется: «Как вы знаете, для танго нужны двое. В любых отношениях есть две стороны».
Ранее Польша наотрез отказалась отправлять свои войска в Иран.