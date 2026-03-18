Украинцев информировали о динамике боевых действий на фронте

В Украине продолжается война. Стало известно, что происходит на фронте.

О ситуации по итогам вторника, 17 марта, информирует Генштаб ВСУ.

Военные говорят, что за сутки произошло 268 боевых столкновений.

Сказано: «Противник нанес 48 авиационных ударов, а также сбросил 170 управляемых авиабомб».

Добавляется, что россияне применили 5 036 дронов-камикадзе и осуществили 2 863 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск.

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 282 570 солдат.