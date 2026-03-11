Россия активно помогает Ирану в войне с США и Израилем, и может отправить туда свои войска. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону.

«Россия начала поддерживать иранский режим дронами. Она, безусловно, поможет и с ракетами, а также помогает им с ПВО. Что дальше?», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что главный вопрос сейчас — какая страна первой может отправить войска в поддержку иранского режима.

«Так же, как это произошло с Россией, когда Северная Корея отправила 10 тысяч солдат, которые сейчас развернуты в России, но могут быть направлены в Украину. То же самое может произойти и в Иране — Россия может направить туда войска», — отметил президент.

Напомним, роль России в конфликтах на Ближнем Востоке и в Европе становится все активнее. В частности, британская разведка расследует возможный «след Кремля» в инциденте с дронами, атаковавшими британскую авианосную группу.

При этом Москва заявила, что РФ не является «нейтральной стороной» и поддерживает Иран в конфликте с Израилем и считает действия западных стран в этой ситуации несправедливыми.

Между тем в Иране официально подтвердили тесное партнерство с Россией и отвергли возможность перемирия с Израилем.