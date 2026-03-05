В Раде планируют стабилизировать рынок топлива в Украине

Верховная Рада хочет стабилизировать ситуацию на рынке топлива через закон о формировании стратегического резерва. Сейчас идет этап формирования запасов, а соответствующий закон уже принят. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины.

«В последние дни наблюдается рост стоимости топлива. Основные причины — колебания мировых цен на нефть, геополитические риски и валютный фактор», — сказано в сообщении.

При этом в комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг сообщили, что дефицита топлива в Украине нет. И это несмотря на повышение розничных цен на автозаправочных станциях.

С целью стабилизации рынка Верховная Рада Украины приняла закон о «О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов». Он предусматривает формирование стратегического резерва топлива в Украине с возможностью хранения в странах ЕС и обязанность импортеров и производителей поддерживать эти запасы.

«Закон вступает в силу поэтапно. Полноценное формирование резервов требует времени для создания инфраструктуры и накопления ресурса. То есть механизм уже запущен нормативно, но физическое наполнение резервов будет происходить постепенно», — говорится в сообщении.

Сейчас резервы формируются и не применяются для интервенций на рынке — поэтому нынешние цены на топливо не связаны с использованием резервов. Но после формирования резерв станет дополнительным фактором стабилизации на рынке.

Механизм стратегического резерва еще не применяется для интервенций на рынке, поскольку продолжается этап его формирования. Соответственно, нынешняя ценовая ситуация не связана с использованием резервов, отмечают в Совете.

Сейчас же государство ведет постоянный мониторинг цен, маржи и объемов поставок, координацию с основными трейдерами по стабильности импорта и логистики, контролирует соблюдение конкурентного законодательства и борется с заговорами на рынке, говорится в сообщении

Тем временем цены на топливо в Украине продолжают расти на фоне мировых геополитических рисков. Водителям стоит знать, где можно заправиться выгоднее по состоянию на сегодня, 4 марта.

Как предположил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, рост цен на топливо действительно связан с событиями на Ближнем Востоке. Ведь это ключевой центр нефтегазовой добычи.

С другой стороны, похоже, что резкое подорожание топлива на украинских АЗС не имеет реальных экономических оснований. Несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, нынешние цены в Украине — это результат паники и вероятных заговоров, а не дефицита.