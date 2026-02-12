В одном из районов Киева взорвался автомобиль

В Киеве вечером 11 февраля произошел взрыв в одном из районов города. Взорвался автомобиль, причина не связана с боевыми действиями. Об этом сообщает полиция Киева и комментарий ГСЧС.

В полиции сообщили, что взрыв произошел в Голосеевском районе. Обстоятельства инцидента устанавливаются, о пострадавших ничего не известно.

«На месте происшествия сейчас работают следственно-оперативная группа территориального подразделения, взрывотехники и другие службы. Информация о пострадавших устанавливается», — сообщили в полиции.

Параллельно в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Киева отметили, что взрыв автомобиля в столице скорее всего не связан с атаками или другими действиями РФ.

«Предварительно, в автомобиле взорвалось ГБО (газовое оборудование)», — сказал представитель ГСЧС Киева Павел Петров.

Напомним, в центре Киева взорвался автомобиль.