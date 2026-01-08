Рубио рассказал о трехэтапном процессе США в Венесуэле

Государственный секретарь США Марко Рубио рассказал, что у Соединенных Штатов есть в Венесуэле трехэтапный процесс, первый из которых предусматривает добычу нефти. Об этом Рубио заявил во время общения с журналистами.

«Первый этап — стабилизация страны. Мы собираемся добывать от 30 до 50 миллионов баррелей нефти. Мы собираемся продавать ее на рынке по рыночным ценам. Мы будем контролировать, как распределяются эти деньги», — пояснил он.

Рубио отметил, что второй этап — восстановление, обеспечение доступа американских, западных и других стран к венесуэльским рынкам.

Третий этап, добавил государственный секретарь США, — переходный.

Напомним, 3 января США провели масштабную спецоперацию в Венесуэле, в ходе которой был задержан диктатор страны Николас Мадуро. Американские военные вывезли его в США вместе с женой Силией Флорес.