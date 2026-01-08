«Укрэнерго» сообщило о графиках на четверг, 8 января

В четверг, 8 января, в регионах Украины будут действовать графики отключений электроэнергии. Об этом сообщило «Укрэнерго» в среду, 7 января.

«Во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — говорится в сообщении.

Энергетики напомнили, что причина таких ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты

Украинцев предупредили о возможных изменениях в энергосистеме и посоветовали узнавать о времени и объемах применения отключений по конкретному адресу на официальных страницах облэнерго.

«Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте её экономно!», — добавили в Укрэнерго.

Напомним, импорт электричества в Украину серьезно вырос.