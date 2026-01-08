Эрдоган сделал неоднозначное заявление о странах Запада

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал резонансное заявление. Он оценил ситуацию в мире.

Политик сказал: «Мы все следим за тем, с какими серьезными опасностями сталкивается мир и наш регион. Видно, что в борьбе за энергоресурсы развернется новая, причем очень агрессивная конкуренция».

Добавляется: «Западный мир постепенно теряет аргументы, которые он годами использовал для угроз другим странам. Мы находимся в самом центре жестокой борьбы за распределение ресурсов, в которой те, кто не сидит за столом переговоров, оказываются в меню».

Ранее Эрдоган высказался о роли Турции в мирных переговорах по Украине.