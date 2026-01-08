Названа причина смерти актрисы Брижит Бардо

Муж легендарной французской актрисы Брижит Бардо Бернар Д'Ормаль назвал причину ее смерти. По его словам, это рак.

Как известно, звезда кино скончалась 28 декабря в возрасте 91 года.

Ее похороны прошли накануне в среду, 7 января, на морском кладбище курортного города Сен-Тропе на юге Франции.

Супруг актрисы сказал: «Она очень хорошо перенесла две операции для лечения рака, который ее забрал».

Добавляется, что Брижит Бардо страдала от сильных болей в спине, которые ее истощали.

Резюмируется, что в последние месяцы она заявляла, что ей надоело, и она хочет уйти.

