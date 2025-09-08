Все разделы

Новости > Рабочая неделя в Украине начнется с изменений погоды

Рабочая неделя в Украине начнется с изменений погоды

Агата Кловская
07.09.25 23:46
236
Рабочая неделя в Украине начнется с изменений погоды

Синоптики поведали, чего ждать от погоды в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в понедельник, 8 сентября, ночью в восточных областях и на Закарпатье, днем, кроме большинства западных, Винницкой и Одесской областей, местами пройдут кратковременные дожди с грозой. Ночью и утром в Карпатах местами туман. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 11-16, днем 21-26 тепла, на юге и юго-востоке ночью плюс 14-19, днем 24-29 тепла.

В Киеве завтра ночью будет без осадков, а днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 13-15, днем 22-24 тепла.

Кроме этого информируется, что во вторник, 9 сентября, ночью в западных, восточных областях, Крыму и Приазовье, а днем и по всей стране местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром на Прикарпатье и Закарпатье местами туман. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 11-16, днем 21-26 тепла, на юге и юго-востоке ночью плюс 14-19, днем 24-29 тепла.

В украинской столице послезавтра ночью будет сухо, а днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 13-15, днем 22-24 тепла.

Ранее на Земле появились два новых сезона.

