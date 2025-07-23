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Новости > Озвучены оборонные потребности Украины на следующий год

Озвучены оборонные потребности Украины на следующий год

Александр Панько
22.07.25 15:50
192
Озвучены оборонные потребности Украины на следующий год

В следующем году Украина потребует не менее $120 млрд на оборону. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в Телеграм во вторник, 22 июля.

Он рассказал, что вчера выступил на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений и обозначил стратегические цели и приоритеты обороны страны.

«Больше украинского оружия — 50% должно закупаться в Украине. Больше иностранных предприятий, которые готовы сотрудничать с Украиной и работать в Украине... Особое внимание — на новых поставках самых эффективных средств защиты нашего неба, в частности тех, что способны сбивать баллистические цели. Нужно дополнительное финансирование для развития украинской промышленности — в частности производства FPV-дронов, дальнобойных дронов и перехватчиков», — написал Шмыгаль.

Министр подчеркнул готовность Украины «делиться с партнерами уникальным боевым опытом, технологиями и инновациями».

«Предлагаем союзникам создавать совместные предприятия, передавать лицензии и открывать производства в странах-партнерах. Во время войны такая продукция будет направлена на нужды Сил обороны Украины, а в перспективе — усилит и наших партнеров», — отметил министр.

По его словам, в следующем году страна «потребует не менее 120 млрд долларов на оборону».

«Работаем с другими странами, чтобы привлечь половину этой суммы при поддержке союзников. Уже ведем предметные переговоры с членами ЕС и НАТО», — заверил Шмыгаль.

Напомним, Писториус и Гегсет договорились о 5 системах Patriot для Украины.

Тэги: Денис Шмыгаль, война в Украине

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