Шмыгаль рассказал, сколько денег нужно Украине для закрытия дефицита закупок оружия

Министр обороны нашей страны Денис Шмыгаль поведал, сколько денег нужно для закрытия дефицита закупок оружия. Чиновник выступил на 29-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн».

Он сказал: «Украине нужно 6 миллиардов долларов, чтобы закрыть нынешний дефицит закупок. Это позволит нам создать больше беспилотников FPV, чтобы удерживать линию фронта, больше беспилотников-перехватчиков для противодействия атакам «шахедов» и дополнительное оружие глубокого удара, чтобы вернуть войну в Россию».

Также подчеркивается необходимость подготовки к 2026-му году.

Министр призвал партнеров выделить средства для Украины в своих бюджетах на следующий год.

Резюмируется: «Безопасные займы – это еще один критический источник финансирования на следующий год, и нам необходимо обеспечить включение Украины в эту программу».

Ранее Мерц подтвердил поставки Patriot Украине «в ближайшие недели».