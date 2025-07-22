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Новости > Шмыгаль рассказал, сколько денег нужно Украине для закрытия дефицита закупок оружия

Шмыгаль рассказал, сколько денег нужно Украине для закрытия дефицита закупок оружия

Александр Панько
21.07.25 16:24
308
Шмыгаль рассказал, сколько денег нужно Украине для закрытия дефицита закупок оружия

Министр обороны нашей страны Денис Шмыгаль поведал, сколько денег нужно для закрытия дефицита закупок оружия. Чиновник выступил на 29-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн».

Он сказал: «Украине нужно 6 миллиардов долларов, чтобы закрыть нынешний дефицит закупок. Это позволит нам создать больше беспилотников FPV, чтобы удерживать линию фронта, больше беспилотников-перехватчиков для противодействия атакам «шахедов» и дополнительное оружие глубокого удара, чтобы вернуть войну в Россию».

Также подчеркивается необходимость подготовки к 2026-му году.

Министр призвал партнеров выделить средства для Украины в своих бюджетах на следующий год.

Резюмируется: «Безопасные займы – это еще один критический источник финансирования на следующий год, и нам необходимо обеспечить включение Украины в эту программу».

Ранее Мерц подтвердил поставки Patriot Украине «в ближайшие недели».

Тэги: общество, война, новости Украины, Денис Шмыгаль

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