В Ровенской области мужчина пытался сжечь себя и свою жену

В минувшую субботу, 19 июля, в селе Шубков (Ровенская область) произошел жуткий инцидент. О нем поведала местная полиция.

Сообщается, что тут после ссоры мужчина пытался сжечь свою жену.

Информируется, что 44-летний местный житель на автомобиле забрал свою 41-летнюю жену с работы. Однако по дороге домой он свернул в поле, где между супругами возникла ссора на почве ревности.

После этого мужчина пристегнул женщину ремнем безопасности, облил автомобиль, женщину и себя бензином и поджег.

Однако пострадавшая выбралась из автомобиля и потушила пламя, прыгнув в лужу. После этого она даже смогла дойти до дороги, где ее увидели односельчане и вызвали скорую.

Говорится, что медики диагностировали у пострадавшей 70% ожогов тела и госпитализировали в реанимацию Ровенской областной клинической больницы.

Ее супруга также доставили в больницу, но он умер.

Сейчас по факту покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, правоохранители расследуют уголовное производство.

Ранее во Львовской области пенсионеры насмерть отравились угарным газом.