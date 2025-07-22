В Ровенской области мужчина пытался сжечь себя и свою жену

В минувшую субботу, 19 июля, в селе Шубков (Ровенская область) произошел жуткий инцидент. О нем поведала местная полиция.
Сообщается, что тут после ссоры мужчина пытался сжечь свою жену.
Информируется, что 44-летний местный житель на автомобиле забрал свою 41-летнюю жену с работы. Однако по дороге домой он свернул в поле, где между супругами возникла ссора на почве ревности.
После этого мужчина пристегнул женщину ремнем безопасности, облил автомобиль, женщину и себя бензином и поджег.
Однако пострадавшая выбралась из автомобиля и потушила пламя, прыгнув в лужу. После этого она даже смогла дойти до дороги, где ее увидели односельчане и вызвали скорую.
Говорится, что медики диагностировали у пострадавшей 70% ожогов тела и госпитализировали в реанимацию Ровенской областной клинической больницы.
Ее супруга также доставили в больницу, но он умер.
Сейчас по факту покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, правоохранители расследуют уголовное производство.
Ранее во Львовской области пенсионеры насмерть отравились угарным газом.