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Новости > Microsoft объявила о колоссальной чистке — закрытие игр и массовые увольнения

Microsoft объявила о колоссальной чистке — закрытие игр и массовые увольнения

Агата Кловская
04.07.25 15:39
65
Microsoft объявила о колоссальной чистке — закрытие игр и массовые увольнения

Microsoft объявила о самой большой волне увольнений за последние два года, в результате которой компания уволила примерно 9 тыс. сотрудников в различных подразделениях, включая Xbox Game Studios.

Под сокращения попали несколько команд, ответственные за ожидаемые игры. Так, Microsoft официально отменила перезапуск экшена Perfect Dark после более 5 лет разработки, а также закрыла The Initiative, которая ее делала. В свое время компания обещала, что эта студия будет выпускать «ААAA»-игры.

Правда, за 7 лет с основания The Initiative не выпустила ни одной игры. Все это время команда показывала только Perfect Dark, у которой не было даже ориентировочной даты релиза.

Также отменили амбициозную Everwild — такое решение приняли параллельно с увольнениями в Rare. Everwild анонсировали еще в 2019 году, а в последний раз о ней публично вспомнили еще 5 лет назад.

Под сокращения попала и ZeniMax Online Studios. В частности, закрыта новая MMORPG от разработчиков The Elder Scrolls Online. Над проектом с кодовым названием Blackbird работали с 2018 года.

Кроме того, в результате реструктуризации Microsoft увольнения прошли в Complusion Games (We Happy Few, South of Midnight), Undead Labs (серия State of Decay) и Turn 10 (Forza Motorsport). Под волну сокращений также попали Raven Software и Sledgehammer Games, разрабатывающие Call of Duty.

СМИ отмечают, что это уже четвертый раунд крупных сокращений в Xbox за последние 18 месяцев — после трех масштабных увольнений в прошлом году и закрытия дочерних студий, среди которых были создатели Hi Fi Rush.

Меж тем не исключено, что следующий Xbox может стать последней консолью от Microsoft. Инвестиции компании в консоли больше не оправдывают себя, говорит известный игровой инсайдер Том Хендерсон.

Напомним, Microsoft продолжит массово увольнять сотрудников.

Тэги: Microsoft, увольнение

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