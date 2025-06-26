Синоптики озвучили актуальный прогноз погоды для украинцев

Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в пятницу, 27 июня, будет преимущественно без осадков, однако в западных, северных, Винницкой и Одесской областях днем пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, ночью в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 11-16, днем 21-26 тепла, на юге и на Закарпатье ночью плюс 15-20, днем 25-30 тепла.

В Киеве завтра ночью будет сухо, а днем ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 13-15, днем 24-26 тепла.

Также информируется, что в субботу, 28 июня, в Украине пройдут небольшие кратковременные дожди, местами грозы, в юго-восточных областях умеренные, днем местами значительные дожди. Ночью в восточных, днем в западных областях будет без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 13-18, днем 19-24 тепла, на юге и востоке страны до плюс 28.

В украинской столице послезавтра пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 16-18, днем 21-23 тепла.

Ранее непогода в Украине привела к новым проблемам с электричеством.