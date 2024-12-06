Совсем скоро в Украине существенно потеплеет

Синоптики рассказали, что скоро Украине существенно потеплеет. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что прогреваться температура воздуха начнет уже в воскресенье, 8 декабря. На юге страны днем прогнозируется до плюс 12 градусов, однако, уточняется, что ночные минусы еще будут держаться в других регионах.

Добавляется при этом, что в понедельник, 9 декабря, во всех регионах Украины будет плюсовая температура как днем, так и ночью.

Сказано, что в Крыму ожидается 12-14 тепла. В Одесской области будет аналогичная температура.

В Донецкой области прогреется до плюс 9 градусов, а в Киеве до 8 тепла.

Информируется, что во вторник, 10 декабря, будет схожая погода. Впрочем, ожидаются осадки в виде дождя, а на западе пройдет снег с дождем.

После этого из-за осадков, температура начнет снижаться. Так, в Киеве днем будет до 4 тепла.

Ранее синоптики предупредили, что в выходные украинцев ждет мокрая непогода.