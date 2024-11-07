Синоптики пообещали украинцам небольшое потепление в ближайшие дни

Синоптики поведали, чего ждать от погоды в Украине в ближайшие дни. Должно немного потеплеть.

Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в четверг, 7 ноября, по всей стране будет сухо. В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью от 1 мороза до 4 тепла, в западных областях от минус 5 до 0. Днем 6-11 тепла, на Закарпатье и юге страны до плюс 14. В Карпатах ночью 2-7 мороза, днем плюс 4-9.

В Киеве завтра будет без осадков. Ночью 2-4 тепла, днем плюс 8-10.

Информируется при этом, что в пятницу, 8 ноября, в Украине также будет без осадков, только в восточных областях днем ​​местами пройдут небольшие дожди. В западных и северных областях ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

Ночью от 1мороза до 4 тепла, в восточных областях плюс 1-6, днем 4-9 тепла, на Закарпатье и юге страны плюс 8-13.

В украинской столице послезавтра будет сухо. Ночью и утром туман. Ночью 2-4 тепла, днем плюс 7-9.

Ранее синоптики рассказали украинцам, какой будет погода в ноябре.