В ближайшие дни Украину накроет похолодание – прогноз синоптиков

В ближайшие дни в Украине похолодает, на западе страны пройдут дожди. На остальной территории должно быть сухо, говорят синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии поведали, что во вторник, 29 октября, в западных, восточных областях и в Приазовье ночью и утром будет туман. Ветер северо-западный (в западных областях юго-западный), 5-10 м/с.

Ночью плюю 2-7, на юге 6-11 тепла. Днем плюс 9-14, на Закарпатье, в Крыму и в Одесской области до 18 тепла.

В Киеве завтра без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 4-6, днем 11-13 тепла.

Также информируется, что в среду, 30 октября, ветер западный, 3-8 м/с.

Ночью в западных областях и в Крыму плюс 4-9, на остальной территории Украины от 0 до 5 тепла. Днем плюс 8-13°, в Крыму, на Закарпатье, юге Одесской области 11-16 тепла.

В украинской столице послезавтра будет сухо. Ночью плюс 2-4, днем 10-12 тепла.

Ранее Шмыгаль оценил ситуацию со стартом отопительного сезона в Украине.