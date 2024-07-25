Синоптики сообщили, чем будет удивлять погода украинцев в ближайшие дни

В Украине меняется погода. Синоптики поведали, чего ждать от небесной канцелярии в нашей стране в ближайшие дни.

Появился актуальный прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в пятницу, 26 июля, в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях пройдут кратковременные дожди с грозами, днем местами ожидается град и шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории Украины будет без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью ожидается плюс 14-19, на юге до 22 тепла, а днем плюс 25-30. В юго-восточной части нашей страны днем будет 28-33 тепла, в западных, Винницкой и Одесской областях плюс 20-25. В Карпатах ночью 8-13 тепла, днем плюс 14-19.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Ночью плюс 17-19, днем 27-29 тепла.

Указывается также, что в субботу, 27 июля, в большинстве южных, ночью и в центральных и северных областей местами пройдет кратковременный дождь с грозой. На остальной территории будет без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью плюс 14-19, на юге до 23 тепла. Днем плюс 27-32, в западных областях 24-29 тепла.

В украинской столице послезавтра будет без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью плюс 17-19, днем 29-31 тепла.

Ранее киевлян предупредили о загрязнении воздуха.