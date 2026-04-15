Война в Украине: зафиксировано 184 боевых столкновений

В Украине продолжается война. Стала известна ситуация на фронте на среду, 15 апреля.
О ней поведал Генштаб ВСУ.
Сообщается, что за минувшие сутки произошло 184 боевых столкновений.
Указывается, что противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, осуществил 41 авиационный удар, сбросив 145 управляемых авиабомб.
Также россияне задействовали для поражения 3 035 дронов-камикадзе и осуществили 1 926 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.
