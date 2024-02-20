Артем Козаченко: умер еще один украинский баскетболист, которого зарезали в Германии

Стало известно, будет ли радовать погода украинцев в обозримом будущем

В Донецке слышны взрывы. Виден дым в районе здания «правительства „ДНР“»

Ученые выяснили, почему с возрастом люди становятся такими доверчивыми

Польские «фермеры» ужесточили блокирование движения на границе с Украиной

Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция «готовит госпереворот» в 2025 году

В Индии гриб вырос… на лягушке

Польские протестующие намерены до апреля блокировать границу с Украиной

Китайский электромобиль NIO ET9 может отряхиваться, как собака

ВСУ сбили еще два вражеских самолета на востоке

Названа страна, которая может следующей подписать соглашение о гарантиях безопасности с Украиной

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 404 950 солдат

Украина может получить более современные ракеты ATACMS, — СМИ

В центре Киева произошла стрельба в отеле. Есть раненый

Поляки на границе высыпали украинское зерно из вагона

В Донецке слышны взрывы. Виден дым в районе здания «правительства „ДНР“»

Польские «фермеры» ужесточили блокирование движения на границе с Украиной

Польские протестующие намерены до апреля блокировать границу с Украиной

16.02.24 15:17

Вкладчики банков требуют от правоохранителей не дать сбежать из Украины эксзамдиректору-распорядителю ФГВФЛ Наталье Рудухе из-за ряда уголовных дел

15.02.24 14:23

Грипп и ОРВИ стремительно расползаются по Украине. За неделю — более 230 тысяч заболевших

14.02.24 09:08

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 398 140 солдат

14.02.24 14:10

Стало известно, какой будет украинская посевная в 2024-м году

14.02.24 11:48

В Украине предлагают лишать педагогического звания за буллинг, мобинг и коллаборационизм

16.02.24 08:52

В Украине продолжают понемногу внедрять электронную гривну

15.02.24 09:30

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 399 090 солдат

15.02.24 13:26

В Японии произошло крайне необычное преступление

14.02.24 12:43

Стало известно, риск каких заболеваний снижает кофе

15.02.24 13:18

Во Львове нашли труп исчезнувшего ребенка из Коломыи – подозревается суицид