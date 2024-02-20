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Новости > Стало известно, будет ли радовать погода украинцев в обозримом будущем

Стало известно, будет ли радовать погода украинцев в обозримом будущем

Александр Панько
20.02.24 14:40
129
Стало известно, будет ли радовать погода украинцев в обозримом будущем

Стало известно, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Об этом поведали синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что в среду, 21 февраля, в западных, северных, центральных и Харьковской областях пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, на северо-востоке и в Карпатах – в виде мокрого снега. При этом, по их словам, на остальной территории нашей страны будет без существенных осадков.

Ветер юго-западный, южный, 7-12 м/с.

Ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем плюс 2-7. На Закарпатье и юге Одесской области прогреется до 10 тепла. В восточных областях ночью будет минус 3-8, а днем от 0 до 5 тепла.

В Киеве завтра пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Ночью от 0 до 2 тепла, а днем плюс 5-7.

В четверг, 22 февраля, по Украине пройдет небольшой дождь. В восточных областях и Карпатах с мокрым снегом, в южных областях будет без осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с.

Ночью от 1 мороза до 4 тепла, днем плюс 3-8. В восточных областях ночью от 5 мороза до 0, днем от минус 2 до плюс 3.

В украинской столице послезавтра прогнозируется небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью 2-4 тепла, а днем плюс 6-8.

Ранее мы писали, что в ближайшие дни в Украине будет держаться аномальная погода.

Тэги: общество, погода, погодные условия, синоптики, новости Украины

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