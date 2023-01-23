В Кропивницком храм УПЦ выдал 2 тысячи благотворительных обедов нуждающимся

Главное: В Кропивницком Благовещенский храм Украинской Православной Церкви с начала года выдал 2 тысячи благотворительных обедов для малоимущих и вынужденных переселенцев.

Детали: Обеды готовятся и выдаются каждый день без выходных, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

«С 19 декабря на территории храма установлена палатка обогрева. За прошлый год выдали 32 тысяч 150 бесплатных обедов. Молитвенно благодарим всех наших помощников и благотворителей», — поделились православные волонтеры.

Приход Спасо-Преображенского кафедрального собора передал очередную гуманитарную помощь для переселенцев. С начала войны это уже седьмой благотворительный груз от верующих прихода. Было передано детское питание, одежда и обувь.

Помощь была отвезена в Кировоградскую областную организацию Общества Красного Креста Украины.

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