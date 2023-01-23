Священник Одесской епархии УПЦ передал гуманитарную помощь врачам Херсона

Наркотический ад в американской Филадельфии
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 121 480 солдат
Агента ГУР Киреева убили люди из СБУ, которые «не очень хотели, чтобы Украина победила», - глава разведки
Во время получения взятки в 400 000 долл задержан замминистра инфраструктуры Лозинский
Минобороны Украины заявляет, что обвинения в «распиле» средств это - умышленные манипуляции
Минобороны Украины «пилит» деньги на питании для солдат, - результаты расследования
В Рамштайне не решились передать Украине танки
Джордж Сорос платил влиятельным СМИ за «правильное» освещение событий
В Германии начался очередной Рамштайн
В Украине улучшилась ситуация с электроэнергией
Украинцев предупредили о возможном ракетном ударе с моря