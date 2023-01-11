Ситуация с электричеством в Украине ухудшилась из-за морозов

Главное: В Украине ухудшилась ситуация с электроэнергией. Причина – морозы.

Детали: Из-за пришедших в Украину морозов ситуация с электроэнергией ухудшилась. Об этом сообщает «Укрэнерго».

Отмечается, что вырос дефицит мощности.

Информируется следующее: «Для обеспечения баланса в энергосистеме всем областям доведены лимиты потребления, действующие на протяжении суток».

Говорится: «Уже с 7-00 в Днепропетровской и Харьковской областях лимиты были критически превышены, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы были применены аварийные отключения».

Энергетики поведали, что в отдельных областях из-за повреждения сетей сильным ветром ведутся ремонтные работы.

Кроме этого из-за высокой активности боевых действий остается сложной ситуация с электроснабжением в прифронтовых регионах на востоке и юге страны.

Резюмируется: «Пока энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и временной оккупации врагом ряда электростанций».

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