На Закарпатье УПЦ поддержала детей-сирот и переселенцев

Главное: В Мукачевской епархии духовенство и верующие УПЦ поддержали детей-сирот и переселенцев.

Детали: В канун Рождества Христова сестричество в честь святителя Нектария Эгинского посетило с гостинцами детский дом семейного типа в Виноградово, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Сестры милосердия поздравили детей с грядущими рождественскими праздниками, вручили подарки.

«Благодарны детям за любовь и такую искреннюю радость», — прокомментировала посещение детдома глава сестричества Мария Грига.

Настоятель Свято-Троицкого храма Мукачево, протоиерей Ярослав Попович поддерживает вынужденно переселенных детей-сирот из детдомов «Обійми», «Барвінок» из Днепра и одинокую вдову — переселенку с 10 детьми из Чернигова.

Была собрана и передана очередная помощь: еда, обувь, одежда, лекарства, велосипеды, электротехника, ковер.

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