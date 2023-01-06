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Новости > Украинцев готовят к возможным новым отключениям света

Украинцев готовят к возможным новым отключениям света

Агата Кловская
06.01.23 15:52
314
Украинцев готовят к возможным новым отключениям света

Главное: Денис Шмыгаль заявил о возможных новых ракетных ударах россиян по гражданской инфраструктуре. Поэтому нужно быть готовыми к новым отключениям света.

Детали: Украинцы должны быть готовыми к возобновлению аварийных отключений света. Поскольку россияне могут нанести новые ракетные удары по гражданской и энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

«Россия продолжает наносить удары по нашей энергетике. В течение 5 дней нового года враг совершил две атаки дронами, в результате чего повреждения получили объекты генерации и магистральных сетей. Также продолжались обстрелы энергетики на востоке и юге», — отметил Шмыгаль.

При этом он обратил внимание, что теплая погода и праздничные дни привели к снижению потребления, что позволило нам в течение новогодних праздников не применять отключения. Однако уже вчера, 5 января потребление выросло.

«Поэтому в центральном и восточном регионах, а также в Одессе, Львове, Днепре были введены графики плановых отключений», — пояснил Шмыгаль.

Он напомнил, что с сегодняшнего дня ожидается существенное похолодание. Соответственно потребление и дефицит в энергосистеме увеличится.

«Помимо этого, враг готов нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. Поэтому мы все должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений», — предупредил Шмыгаль.

В тему: Киевлянам рассказали, как будут обстоять дела с отключениями света в морозы.

Тэги: общество, ракетный удар, новости Украины, Денис Шмыгаль, отключение света

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