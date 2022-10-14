Одесская епархия УПЦ передала автомобили военным и медикам

Главное: Приходы Одесской епархии УПЦ присоединились к общеукраинской акции #УПЦ_Дякує_ЗСУ.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, верующие проводили ярмарки, благотворительные сборы средств для помощи нашим Защитникам и поддержки семей погибших воинов.

«Тысячи верных откликнулись на голос Церкви и охотно приняли самое активное участие в этом добром деле. Каждый сегодня понимает, что только Господь может помочь нам одержать победу, и только делами добра и милосердия. Мы подготовили для передачи два автомобиля высокой проходимости для нужд наших доблестных воинов, а также совместно с фондом „Покров“ Украинской Православной Церкви передаем для здравоохранения Одесского региона современный автомобиль скорой медицинской помощи», — поделились в епархии.

Благотворители подчеркнули, что очень важно в это тяжелое время не терять любви и милосердия. «Верим, что добрые дела, поддержка наших защитников, медиков помогут нам выстоять в этой борьбе за свободу, за нашу землю. А добрые дела и искренние любящие сердца помогут нашему народу стать лучше, и в новой послевоенной Украине, которая выстояла, закалилась в испытаниях, воцарится любовь и милосердие друг к другу через объединение добром», — отметили в Одесской епархии.

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