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Новости > Управделами УПЦ рассказал, что первым христианам помогало переносить скорби

Управделами УПЦ рассказал, что первым христианам помогало переносить скорби

Александра Кудрявцева
15.09.22 10:46
83
Управделами УПЦ рассказал, что первым христианам помогало переносить скорби
Главное: Христиане всегда помнили, что гонения — это не самое страшное зло, какое может произойти с человеком.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на Ютуб-канале «Витражи: о вере в красках».
 
«Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас» (Мф. 5:11–12), — так звучит последняя, девятая заповедь блаженств.
 
Вначале митрополит Антоний привёл слова преподобного Макария Великого: «Для человека высшая радость — это быть ненавидимым ради Христа, изгоняемым за веру в Него и терпящим ради Царствия Божия всякое оскорбление и позор».
 
«Удивителен тот факт, что именно гонения за веру во Христа как раз и становились причиной умножения количества последователей Христовых. Древнехристианский апологет Тертуллиан так и писал: „Кровь мучеников — семя христианства“. Так происходило потому что многие люди, даже и сами гонители, видя веру христиан, поражались её твёрдости и крепости. Вечная жизнь, жизнь в непрестанном богообщении — вот главный стимул, который поддерживал христиан в любых гонениях и скорбях», — сказал архиерей.
 
Он обратил внимание, что христиане всегда помнили, что гонения — это не самое страшное зло, какое может произойти с человеком.
 
«Что может быть хуже гонений? Предупреждая Своих учеников о возможных опасностях, Спаситель говорит: „Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне“ (Мф. 10:28). А потому любое отступление от Бога, любое уклонение с единственно верного пути, ведущего ко спасению, в результате может перечеркнуть весь жизненный подвиг человека и сделать его наследником не Царства вечного блаженства, а царства вечных мук вдали от Бога», — напомнил митрополит.
 
Управделами УПЦ отметил, что исполняющие девятую заповедь Блаженства будут блаженны не в жизни будущей, «но уже в тот самый момент, когда претерпевают гонения за Христа, потому то именно в момент наибольшего напряжения человеческих сил в стоянии за правду Божию открывается полнота этой правды».
 
«Если принимаем заповеди блаженство, то принимаем самого Христа. Это значит, что нашим высшим законом и нашей высшей правдой является нравственный идеал христианства, за который должны быть готовы пострадать, обретая и в этом идеале, и в его исполнении полноту жизни», — заключил митрополит Антоний.
 
В тему: Управделами УПЦ рассказал о духовном значении заповедей блаженств.

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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