В Киевские духовные школы УПЦ поступило 180 абитуриентов

Главное: По результатам вступительных экзаменов 29 абитуриентов зачислены на дневное отделение Киевской духовной академии (магистратура) и 54 - в Киевскую духовную семинарию.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, итоги вступительной кампании в Киевских духовных школах объявлены на заседании Ученого совета 6 августа.

На заочное отделение Киевской духовной академии (магистратура) поступили 41 абитуриентов, а семинарии — 56.

Как сообщалось ранее, в этом году вступительные экзамены в Киевские духовные школы сдавали 200 абитуриентов, из них 94 — на дневное отделение и 106 — на заочное

Во время экзаменов абитуриенты показали свои знания Священного Писания, богословия, церковной истории, иностранных языков, церковнославянского языка и церковных молитв, а также писали сочинение.