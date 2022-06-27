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Новости > Управделами УПЦ рассказал, что означает быть верным Церкви

Управделами УПЦ рассказал, что означает быть верным Церкви

Александра Кудрявцева
26.06.22 18:15
318
Управделами УПЦ рассказал, что означает быть верным Церкви
Главное: Святые своей стойкостью, крепостью и бескомпромиссностью в вере указали единственный возможный путь ко спасению и служению Христу — стоять в истине чего бы это не стоило.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).
 
«Сегодня Церковь вспоминает всех наших святых праведников, исповедников, подвижников, мучеников, пострадавших за исповедание Православной Христовой веры на святой Руси: от святого апостола Андрея Первозванного до новомучеников ХХ века. Чтим память как известных и прославленных святых, так и тех, чьи имена знает лишь Бог. Таковых несметное количество. Святые — кровь Церкви. Верный Церкви — непременно верен и Ее святым», — сказал владыка.
 
Митрополит Антоний отметил, что святоотеческими подвигами укрепляется и возрастает Церковь.
 
«Своими молитвами о нас они соединяют мир земной и Небесный. Святые — наши заступники на земле и молитвенники на Небе. В угоду сиюминутным веяниям, под действием страха, порой незаметно происходит подмена и предательство. Отказ от своего наследия, фундамента ведет к саморазрушению и потере себя — к катастрофе», — пояснил архиерей.
 
Владыка обратил внимание, что наши святые своей стойкостью, крепостью и бескомпромиссностью в вере указали единственный возможный путь ко спасению и служению Христу — стоять в истине чего бы это не стоило.
 
Он привел слова святителя Филарета (Дроздова) о терпении скорбей: «Если вы охотно идете и тернистым путем, помышляя, что он ведет в отеческий дом, то проходите охотно поприще скорбей, ведущих в Царствие Божие. Кто не подвергает себя добровольно очистительной работе внутренней скорби покаяния и самоукорения, а также внешних скорбей не приемлет с терпением и смирением, тот еще не находится на пути к Царствию Божию, указанном в Евангелии. Бог хочет от тебя терпения и надежды, когда подвергает душу лишению, для ее испытания и очищения. Если и Христос, не сотворивший греха, пострадал, можно ли нам, грешным, роптать на страдание?»
 
«Святые есть и среди нас. Это, в том числе, те люди, которые не изменяют христианским принципам, преодолевают естественный страх, остаются верными Церкви Христовой несмотря ни на что, верят в то, что они проповедуют. Возблагодарим же Бога за то, что в течение веков Церковь приносила Богу святых как бесценный дар, которые стали славой и солью нашей земли», — подытожил управделами УПЦ.
 
В тему: Управделами УПЦ рассказал, что такое искушение.
 

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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