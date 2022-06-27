Управделами УПЦ рассказал, что означает быть верным Церкви

Главное: Святые своей стойкостью, крепостью и бескомпромиссностью в вере указали единственный возможный путь ко спасению и служению Христу — стоять в истине чего бы это не стоило.

«Сегодня Церковь вспоминает всех наших святых праведников, исповедников, подвижников, мучеников, пострадавших за исповедание Православной Христовой веры на святой Руси: от святого апостола Андрея Первозванного до новомучеников ХХ века. Чтим память как известных и прославленных святых, так и тех, чьи имена знает лишь Бог. Таковых несметное количество. Святые — кровь Церкви. Верный Церкви — непременно верен и Ее святым», — сказал владыка.

Митрополит Антоний отметил, что святоотеческими подвигами укрепляется и возрастает Церковь.

«Своими молитвами о нас они соединяют мир земной и Небесный. Святые — наши заступники на земле и молитвенники на Небе. В угоду сиюминутным веяниям, под действием страха, порой незаметно происходит подмена и предательство. Отказ от своего наследия, фундамента ведет к саморазрушению и потере себя — к катастрофе», — пояснил архиерей.

Владыка обратил внимание, что наши святые своей стойкостью, крепостью и бескомпромиссностью в вере указали единственный возможный путь ко спасению и служению Христу — стоять в истине чего бы это не стоило.

Он привел слова святителя Филарета (Дроздова) о терпении скорбей: «Если вы охотно идете и тернистым путем, помышляя, что он ведет в отеческий дом, то проходите охотно поприще скорбей, ведущих в Царствие Божие. Кто не подвергает себя добровольно очистительной работе внутренней скорби покаяния и самоукорения, а также внешних скорбей не приемлет с терпением и смирением, тот еще не находится на пути к Царствию Божию, указанном в Евангелии. Бог хочет от тебя терпения и надежды, когда подвергает душу лишению, для ее испытания и очищения. Если и Христос, не сотворивший греха, пострадал, можно ли нам, грешным, роптать на страдание?»