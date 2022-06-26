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Новости > Предстоятель УПЦ: Наибольшее мое желание – это прекращение кровопролитной войны

Предстоятель УПЦ: Наибольшее мое желание – это прекращение кровопролитной войны

Александра Кудрявцева
26.06.22 17:10
49
Предстоятель УПЦ: Наибольшее мое желание – это прекращение кровопролитной войны
Главное: Пусть Господь молитвами преподобного Онуфрия Великого хранит всех и даст нашей земле мир и благословение.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua, об этом Митрополит Онуфрий сказал в проповеди.
 
Предстоятель УПЦ поблагодарил верующих за молитвы и рассказал, что наибольшее его желание — это прекращение кровопролитной войны.
 
«Гибнут мирные люди, которые вообще ни в чем не повинны — это величайшая скорбь, которая сегодня угнетает не только меня, но и всех. Молимся, чтобы Господь вразумил тех, кто нападает, чтобы Господь вразумил их, потому что война не является тем, что благословляюет Бог», — отметил архипастырь.
 
Предстоятель УПЦ выразил надежду, что по молитвам преподобного Онуфрия Великого и других святых угодников Господь прекратит это безумное убийство людей и на нашей земле будет мир и согласие.
 
Также Блаженнейший напомнил пастве, что правильно пройти земной путь человек может только с Богом, с молитвой, постом, любовью и добрыми делами.
 
«Я желаю, чтобы все мы ходили по пути любви, смирения, молитвы и терпения. Пусть Господь молитвами преподобного Онуфрия хранит всех и даст нашей земле мир и благословение», — сказал Митрополит Онуфрий.
 
В тему: Предстоятель УПЦ рассказал о духовном подвиге своего небесного покровителя.

Тэги: УПЦ, Митрополит Онуфрий

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